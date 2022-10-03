Sedat Peker aleyhine çektiği videolarla tanınıyordu! Cenk Çelik 16 gün sonra yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Sedat Peker aleyhine çektiği videolarla tanınıyordu! Cenk Çelik 16 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

03.10.2022 12:53

İstanbul Ümraniye'de 17 Eylül günü sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenaze defnedilmek üzere Siirt'e götürüldü.

17 Eylül Cumartesi günü Ümraniye'de Cenk Çelik'e yaklaşan biri peş peşe ateş etti. Başından 2 kurşunla yaralanan Cenk Çelik ağır şekilde yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Çelik hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından çok sayıda kamera kaydını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri kimliği tespit edilen saldırgan Özgür B.'yi Edirne'den yurt dışına kaçmak üzereyken yakaladı.

HAYATINI KAYBETTİ

17 Eylül'den bu yana hastanede tedavi gören Cenk Çelik dün gece saat 23.30 sıralarında hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SİİRT'TE DEFNEDİLECEK

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Cenk Çelik'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı gasilhanesine götürüldü. Cenk Çelik'in cenazesinin memleketi Siirt'e götürüleceği ve yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Cenk Çelik, Ümraniye, Siirt, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker aleyhine çektiği videolarla tanınıyordu! Cenk Çelik 16 gün sonra yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

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12:53 Sedat Peker aleyhine çektiği videolarla tanınıyordu! Cenk Çelik 16 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
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SON DAKİKA: Sedat Peker aleyhine çektiği videolarla tanınıyordu! Cenk Çelik 16 gün sonra yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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