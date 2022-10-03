17 Eylül Cumartesi günü Ümraniye 'de Cenk Çelik 'e yaklaşan biri peş peşe ateş etti. Başından 2 kurşunla yaralanan Cenk Çelik ağır şekilde yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Çelik hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından çok sayıda kamera kaydını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri kimliği tespit edilen saldırgan Özgür B.'yi Edirne 'den yurt dışına kaçmak üzereyken yakaladı.

Kaynak: DHA

Cenk Çelik, Ümraniye, Siirt, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sedat Peker aleyhine çektiği videolarla tanınıyordu! Cenk Çelik 16 gün sonra yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.