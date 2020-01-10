Ümraniye'de silahlı soygun - Son Dakika
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Ümraniye'de silahlı soygun

7 saat önce

Marketten detaylar Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Ümraniye'de silahlı soygun İSTANBUL (AA) – Ümraniye'de bir markette gelen silahlı bir kişi kasadaki paraları alarak kaçtı.

Marketten detaylar

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Ümraniye'de silahlı soygun

İSTANBUL (AA) – Ümraniye'de bir markette gelen silahlı bir kişi kasadaki paraları alarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre İnkilap Mahallesi İlk Kurşun Caddesi'nde bulunan bir markete gelen silahlı şüpheli marketin kasiyerini silah zoru ile ektisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları alarak kaçtı,

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayla yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri markette delil çalışması yaparken şüphelinin kimliğinin tespiti için marketin ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Ümraniye'de silahlı soygun

Ümraniye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:43 Kaynak: AA
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