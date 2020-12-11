Ümraniye'de silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Ümraniye'de silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

11.12.2020 21:00
Ümraniye'de silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı, System.String[]

ÜMRANİYE'de henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÜMRANİYE'de henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi pompalı tüfekle, 2 kişi de bıçakla yaralandı.

Olay, Cemil Meriç Mahallesi Akar Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Batuhan A. kiraladığı araçla arkadaşlarıyla birlikte sokak içerisinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobilin önünü kesti. Otomobilden inen Batuhan A. ve arkadaşları ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kişi sokak içerisinde bulunan marketin taburesiyle otomobilin camını kırdı. Batuhan A.'nın kiraladığı otomobilin önünü kesen gruptan bir kişi, Doğancan K.'yı pompalı tüfekle yaraladı. Berkan K. ve soyadı öğrenilemeyen Yakup kavga sırasında bıçakla yaralandı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen ambulansta yaptı. Müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri sokak içerisinde inceleme yaptı. Soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Ümraniye'de silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Ümraniye'de silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Ümraniye'de silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Ümraniye'de silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Ümraniye'de silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Ümraniye, Meriç, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika


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