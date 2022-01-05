Üye Girişi
Ümraniye'de sırra dönen cami inşaatı: 5 yıldır bitmesi bekleniyor - Son Dakika

Ümraniye'de sırra dönen cami inşaatı: 5 yıldır bitmesi bekleniyor

05.01.2022 18:50

- Ümraniye'de sırra dönen cami inşaatı: 5 yıldır bitmesi bekleniyor Ümraniye'de inşaatı yarım kalan cami havadan görüntülendi Ümraniye Belediyesi binasının karşısında çalışmalarına 5 yıl önce başlanan cami inşaatı yarım kaldı.

- Ümraniye'de sırra dönen cami inşaatı: 5 yıldır bitmesi bekleniyor

Ümraniye'de inşaatı yarım kalan cami havadan görüntülendi

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi binasının karşısında çalışmalarına 5 yıl önce başlanan cami inşaatı yarım kaldı. İlçe sakinleriyse caminin tamamlanıp ibadete açılması için çalışmaların devam edilmesini istedi. İnşaat halinde olan caminin son hali havadan görüntülendi.

Ümraniye'de, yaklaşık 5 yıl önce temelleri atılan cami inşaatı yarım kaldı. Dış cephesi tamamlanan caminin yapımı durduruldu. Ümraniye Belediye binasının karşısındaki inşaatın çevresi güvenlik amacıyla kapatılsa da şu an için bir çalışma ya da şantiye alanında herhangi bir personelin olmadığı görüldü. İlçe sakinleriyse yarım kalan caminin tamamlanarak ibadete açılmasını istedi. 2 bin 350 metrekare alan üzerine kurulacağı belirten ve Ümraniye'nin en büyük camisi olacağı söylenen ibadethane için yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi.

"Caminin bu halini görünce üzülüyorum"

Konuya ilişkin konuşan Sadih Kanlıcı, "Senelerdir buradan geçerim. Bu caminin hali hep dikkatimi çekiyor. İnşaat halinde sürekli. Herhangi bir ilerleme yok. Caminin bu halini görünce üzülüyorum. Hemen karşısında belediye var. Bu inşaatı bitirmesi lazım. Bu süreçte 50 tane cami yapılırdı. Ümraniye bir camiyi yapamıyor mu?" diye konuştu.

"Biteceğine inanmıyorum"

Yarım kalan inşaata tepki gösteren mahalle sakini Münir Öztürk, "Bu caminin ne zaman biteceği belli değil ki. Biteceğine de inanmıyorum. Yetkililerin el atması lazım. Milletin söylemesiyle bu işler olmuyor" dedi.

Ümraniye'de sırra dönen cami inşaatı: 5 yıldır bitmesi bekleniyor
Ümraniye'de sırra dönen cami inşaatı: 5 yıldır bitmesi bekleniyor
Ümraniye'de sırra dönen cami inşaatı: 5 yıldır bitmesi bekleniyor

YORUMLAR
500

Ümraniye, Hisarcık, İnşaat, Cami, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ümraniye'de sırra dönen cami inşaatı: 5 yıldır bitmesi bekleniyor - Son Dakika


Eşi ve çocuklarının evden çıkmasının hemen ardından çalan kapıyı açan kadın, çekiçli saldırıya uğradı Eşi ve çocuklarının evden çıkmasının hemen ardından çalan kapıyı açan kadın, çekiçli saldırıya uğradı         
18:54
Sürünme numarasıyla dilenen adam, zabıtaları görünce hemen ayağa kalktı Sürünme numarasıyla dilenen adam, zabıtaları görünce hemen ayağa kalktı         
17:57
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek         
16:54
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış         
14:47
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
18:43 Ahmet Çakar'dan bomba paylaşım! Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'ye gidişini kutladılar
18:20 Ekrem İmamoğlu, yürüyen merdivene ters binen kedi paylaşımı ile Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yaptı? CHP'den açıklama geldi
18:03 Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'ün istediği tutar belli oldu! Yıllık 4.5 milyon talep etti
17:55 Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı
17:55 Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş
17:24 Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi
17:13 Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?
16:54 Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
16:54 Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek
16:50 CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 18:59:01. #1.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'de sırra dönen cami inşaatı: 5 yıldır bitmesi bekleniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement