Ümraniye'de şizofren olduğu öğrenilen bir kişi silahla annesi, kardeşi ve babasını vurdu.
54 dakika önce
Ümraniye'de şizofren olduğu öğrenilen bir kişi silahla annesi, kardeşi ve babasını vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:43 Kaynak: İHA
Ümraniye'de şizofren olduğu öğrenilen bir kişi silahla annesi, kardeşi ve babasını vurdu. Olayda anne ve şahsın kardeşi hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı. Saldırgan genç de daireden aşağıya atlayarak intihar etti. - İSTANBUL
İstanbul'da psikolojik sorunları olan adam, babasını, annesini ve kardeşini vurdu Cani koca, parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını tabanca ile yaraladı Suriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kameraya yansıdı: 1 ölü, 7 yaralı Boşanmak istemeyen uzman çavuş, eşinin evini basıp kurşun yağdırdı