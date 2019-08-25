Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de şizofren olduğu öğrenilen bir kişi silahla annesi, kardeşi ve babasını vurdu.
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Ümraniye'de şizofren olduğu öğrenilen bir kişi silahla annesi, kardeşi ve babasını vurdu.

54 dakika önce

Ümraniye'de şizofren olduğu öğrenilen bir kişi silahla annesi, kardeşi ve babasını vurdu.

Ümraniye'de şizofren olduğu öğrenilen bir kişi silahla annesi, kardeşi ve babasını vurdu., System.String[]

Ümraniye'de şizofren olduğu öğrenilen bir kişi silahla annesi, kardeşi ve babasını vurdu. Olayda anne ve şahsın kardeşi hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı. Saldırgan genç de daireden aşağıya atlayarak intihar etti. - İSTANBUL

Ümraniye, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:43 Kaynak: İHA
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