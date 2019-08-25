- Ümraniye'de şizofren olduğu öğrenilen bir kişi silahla annesi, kardeşi ve babasını vurdu.
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- Ümraniye'de şizofren olduğu öğrenilen bir kişi silahla annesi, kardeşi ve babasını vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:52 Kaynak: İHA
- Ümraniye'de şizofren olduğu öğrenilen bir kişi silahla annesi, kardeşi ve babasını vurdu. Olayda anne ve şahsın kardeşi hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı. Saldırgan genç de daireden aşağıya atlayarak intihar etti.
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