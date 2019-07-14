Son Dakika Haberleri: İstanbul Ümraniye'de şoförlerin sopalı kavgası kameraya yansıdı!
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İstanbul Ümraniye'de şoförlerin sopalı kavgası kameraya yansıdı!

2 saat önce

İstanbul Ümraniye'de yolcu kapma yarışına girdiği iddia edilen otobüs şoförleri arasında kavga çıktı.

İstanbul Ümraniye'de yolcu kapma yarışına girdiği iddia edilen otobüs şoförleri arasında kavga çıktı. Otobüse binen şoförün direksiyon başındaki şoföre sopayla vurduğu anla yolcuların cep telefonuyla kaydedildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ümraniye'de iddiaya göre duraklara daha önce girerek, yolcu almak isteyen iki şoförün arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Aracından inen sürücü direksiyon başındaki sürücüye sopayla vurmaya başladı. Yolcular, kavgayı araya girerek güçlükle ayırdı. Kavganın ardından şoförler seferlerine devam ederken, kavga anları yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de şoförlerin sopalı kavgası kameraya yansıdı!
Ümraniye, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:43 Kaynak: DHA
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