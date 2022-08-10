Kamyon sürücüsü Salih Sakin, "Ne olduğunu anlayamadık. İmdat freni çaldı. Kendimi arabaya atamadığım için saldı aşağı gitti arabalara vurdu. Un boşaltmak için gelmiştim Konya'dan. Aşağı indim kapakları açayım diye. Sonra kamyon hareket etmeye başladı. Allah'tan cana gelmedi. 4-5 araç zarar gördü" dedi.

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Kaynak: DHA

Ümraniye, Tragger, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÜMRANİYE'DE PARK EDİLDİKTEN SONRA HAREKETLENEN UN YÜKLÜ KAMYON ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika

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