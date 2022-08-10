ÜMRANİYE'DE PARK EDİLDİKTEN SONRA HAREKETLENEN UN YÜKLÜ KAMYON ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika
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ÜMRANİYE'DE PARK EDİLDİKTEN SONRA HAREKETLENEN UN YÜKLÜ KAMYON ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

10.08.2022 22:51
ÜMRANİYE'DE PARK EDİLDİKTEN SONRA HAREKETLENEN UN YÜKLÜ KAMYON ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

ÜMRANİYE'de şoförünün park edip, el frenini çekmeyi unuttuğu iddia edilen un yüklü kamyon, bir anda hareketlenerek, park halindeki dört araca çarptıktan sonra binanın doğal gaz kutusuna çarparak durabildi.

ÜMRANİYE'de şoförünün park edip, el frenini çekmeyi unuttuğu iddia edilen un yüklü kamyon, bir anda hareketlenerek, park halindeki dört araca çarptıktan sonra binanın doğal gaz kutusuna çarparak durabildi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ümraniye İstiklal Mahallesi Birlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şoför Salih Sakin, Konya'dan un yüklediği 42 S 0488 plakalı kamyonu boşaltacağı Ümraniye'deki fırının önünde park etti. Un kasasını açmaya çalışan Sakin'in, el frenini çekmeyi unuttuğu ileri sürülen kamyon bir anda kendiliğinden hareket etmeye başladı. Kamyon, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir otomobili sürükleyerek ilerledi. Kamyon önüne aldığı araçla kaldırımdaki yol tabelası ve bir ağacı devirdi ardından bir binanın beton doğal gaz kutusuna çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılırken, İGDAŞ ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araçlarda hasar meydana geldi.

Kamyon sürücüsü Salih Sakin, "Ne olduğunu anlayamadık. İmdat freni çaldı. Kendimi arabaya atamadığım için saldı aşağı gitti arabalara vurdu. Un boşaltmak için gelmiştim Konya'dan. Aşağı indim kapakları açayım diye. Sonra kamyon hareket etmeye başladı. Allah'tan cana gelmedi. 4-5 araç zarar gördü" dedi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Ümraniye, Tragger, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE PARK EDİLDİKTEN SONRA HAREKETLENEN UN YÜKLÜ KAMYON ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE PARK EDİLDİKTEN SONRA HAREKETLENEN UN YÜKLÜ KAMYON ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika
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