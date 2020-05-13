Ümraniye?de sokağa çıkan çocuklara özel karşılama - Son Dakika

'Uzun bir aradan sonra bugün 4 saatliğine dışarı çıkan 0-14 yaş grubu çocuklar için Ümraniye 'de de ilçe belediyesi ekipleri çalışmalar yaptı.Maskesiz gelen çocuklara ve ailelerine Ümraniye Belediyesi ekipleri tarafından maske temin edilirken, çocuklara pamuk şeker, balon ve patlamış mısır dağıtıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle Türkiye 'de de korunma amaçlı getirilen kısıtlamalar arasında 0-14 yaş çocukların sokağa çıkma kısıtlaması yer alıyor.Geçtiğimiz pazar günü 65 yaş ve üstü vatandaşların 11: 00 -15: 00 saatleri arasında sokağa çıkarken, bugün de 0-14 yaş arasında çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılarak, yine 11: 00-15: 00 saatleri arasında yürüme mesafesi kadar alanda hava almalarına izin verildi. Yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar bugün sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.

PARKLAR VE TOPLU KULLANIM ALANLARI DEZENFEKTE EDİLDİ

Günler öncesinden parkların ve toplu kullanım alanlarının dezenfekte işlemlerine başlayan Ümraniye Belediyesi çocukların dışarı çıkma saati yaklaşırken de dezenfekte işlemlerine devam etti. Uzun süredir evlerinde kalan çocuklar saat 11.00 -15.00 arası evlerinden çıkmalarına izin verilmesi üzerine yürüme mesafesindeki park ve bahçelere akın etti. Maskesiz gelen çocuklara ve ailelerine Ümraniye Belediyesi ekipleri tarafından maske temin edildi, sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyarılar yapıldı. Yaklaşık 2 ay sonra sokağa çıkan çocuklara pamuk şeker, balon ve patlamış mısır dağıtıldı.

AİLELER VE ÇOCUKLAR MUTLU

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uzun zamandır evinde kalan kardeşi ve arkadaşlarıyla dışarı çıkan 11 yaşındaki Muhammet Emin , ' Koronavirüs başladığından beri evdeyim, hiç dışarı çıkmıyorum. Bugün arkadaşlarımla, kardeşimle kaydıraktan kayacağız, oyun oynayacağız, salıncakta sallanacağız. Sokağa çıkamadığımız zaman evde haber dinliyorum, kardeşimle oynuyorum. Anneme ve ablamlara temizlikte yardım ediyorum' dedi.

Dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu söyleyen 10 yaşındaki Hande ve annesi de kısıtlamanın kalktığı saatler arasında parka gelenler arasındaydı. Ümraniye Belediyesi ilçe sakini bir anne ise, 'Doğal olarak çocuklar sıkılıyor, vakit geçirmek için çeşitli etkinlikler yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. 2 ay sonra dışarı çıkmasına izin verildiği için heyecandan sabah 05: 00'te uyandı' diye konuştu.15-20 yaş grubu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ise 15 Mayıs 2020 tarihinde kaldırılarak çocukların bu tarihte 11: 00 ? 15: 00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilecek.

- İstanbul