Ümraniye'de Sokak Hayvanları Emin Ellerde

Ümraniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sokak hayvanlarına en iyi hizmeti verebilmek için yoğun mesai harcıyor. Hekimbaşı'nda bulunan rehabilitasyon merkezinde yapılan çalışmalarla sokak hayvanları sağlığına kavuşuyor.



Sosyal belediyecilik konusunda akla ilk gelen kurumlardan biri olan Ümraniye Belediyesi, her alanda olduğu gibi sokak hayvanları konusunda da büyük bir titizlik ve hassasiyetle çalışmalarına devam ediyor. Nüfus artışı metropollerin kaçınılmaz gerçeklerinden biri haline dönüştü. Sokak hayvanlarının sayısı da her geçen gün artıyor. Hayvan popülasyonundaki bu artış bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Ümraniye Belediyesi bu artışın hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde oluşması muhtemel olan olumsuzlukları en aza indirmek için çalışmalarına devam ediyor. Belediye bünyesinde bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar yürütüyor. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu uyarınca faaliyetlerini sürdüren müdürlük yaptığı çalışmalarla Ümraniye'yi hayvanlar için de daha yaşanabilir bir kent haline getiriyor.



Hekimbaşı'nda bulunan modern ve son teknolojiyle donatılmış rehabilitasyon merkezinde sokak hayvanlarının tedavileri yapılarak iyileşmeleri sağlanıyor. 7/24 esasına göre çalışan ekipler Çözüm Merkezi ve sosyal medya kanalıyla gelen ihbarları değerlendirerek en kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Sokakta başıboş gezen, kulağında küpesi olmayan veya yaralı köpekler ekipler tarafından rehabilitasyon merkezine getirilerek tedavi ediliyor. Aşılanan ve kısırlaştırılan köpekler kulaklarına küpe takıldıktan sonra bir süre misafir edilerek yasa gereği alındıkları yerlere bırakılıyor. Klinikte yalnızca köpeklerin tedavileri gerçekleştirilmiyor. Kedi ve kuşların tedavileri de veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Rehabilitasyon merkezinde misafir edilen sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi de yapılıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yılın her mevsimi yoğun bir çalışma yürütüyor. Müdürlük sokak hayvanları için mama ve su desteği de sağlıyor. Yapılan tüm bu çalışmalarla Ümraniye'de bulunan sokak hayvanları kendilerini daha güvende ve huzurlu hissediyor. - İSTANBUL

