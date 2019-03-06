Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Ümraniye'de Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

28 dakika önce

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHAÜmraniye'de sokak üzerinde yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan Selahattin T. yaralandı.

Ümraniye'de Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Ümraniye'de sokak üzerinde yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan Selahattin T. yaralandı. 

Olay, Madenler Mahallesi Arafat Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Marketten çıkarak yolda yürüyen Selahattin T. arkasından yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Selahattin T. yaralanarak yere yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Selahattin T.'yi ambulansla, Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak bölgede olay yeri incelemesi yaptı. Olay yerinde 6 boş kovan bulundu. 

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken incelenen güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Selahattin T.'nin yeğeni olduğu belirlendi. Şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Görgü tanığıyla röp.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:44 Kaynak: DHA

DHA, Polis, Ümraniye, Güncel
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