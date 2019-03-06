Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Sokak Ortasında Silahlı Saldırı Kamerada

Ümraniye'de Sokak Ortasında Silahlı Saldırı Kamerada

7 dakika önce

Ümraniye'de yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Ümraniye'de Sokak Ortasında Silahlı Saldırı Kamerada, System.String[]
Ümraniye'de yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ümraniye Madenler Mahallesi Arafat Caddesi üzerinde akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs, arkasından yaklaştığı bir kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan adam mücadele etmeye çalışsa da silahlı şahsı durduramadı. O dehşet anları çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar korku ile kaçışırken, silahlı şahıs da olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam tedavi edilmek üzere Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:34 Kaynak: İHA

Polis, Ümraniye, 3. Sayfa
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