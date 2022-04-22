ÜMRANİYE'DE SOKAKTA KAYAN İŞ MAKİNESİ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika
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ÜMRANİYE'DE SOKAKTA KAYAN İŞ MAKİNESİ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

22.04.2022 21:21

ÜMRANİYE'de, freninin tutmadığı iddia edilen iş makinesi, yokuş aşağıya kayarak park halindeki araçlara çarptı.

ÜMRANİYE'de, freninin tutmadığı iddia edilen iş makinesi, yokuş aşağıya kayarak park halindeki araçlara çarptı. Altına bir otomobili alıp yaklaşık 40 metre kayan iş makinesi, bir binaya ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada şans eseri sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Site Mahallesi Kamuran Sokak'ta meydana geldi. Freni tutmadığı öne sürülen iş makinesi, yokuş aşağı geri geri kaymaya başladı. Şoförünün kontrolünden çıkan iş makinası, park halinde bulunan bir otomobili altına alarak yaklaşık 40 metre aşağıya sürükledi. Otomobil ile birlikte kayan iş makinası park halindeki 3 araca da daha çarptı. İş makinesi sokaktaki bir binaya ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 1 otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, 3 otomobilde hasar meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ TARTIŞMASI YAŞANDI

Kaza nedeniyle korku ve panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza sonrası iş makinesi operatörü ile çevredekiler arasında tartışma çıktı. Çevredekiler, kazadan sonra iş makinası operatörünün olay yerinden kaçtığı ve kazayı başka birisinin üstlendiğini iddia etti.

İş makinesi operatörü olduğunu söyleyen kişi, Çalışıyordum. Fren tutmadı geri geri kaymaya başladı. 2-3 araca çarptım dedi. Polis ekipleri, operatör olduğunu söyleyen kişiyi polis otosuna bindirdi.

Kazayı gördüğünü söyleyen Ali Yazıcı, İş makinesi üstündeki hafriyatla geri geri gelirken komşumun aracına çarptı. Diğer araçlara çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yetkilileri aradı 'ben kaza yaptım, bu aracın frenleri tutmuyor' dedi. 'Ben sürücüyüm' diyen kişi ise kazayı yapan sürücü değil. Gördüğümüz kişi farklı bir kişi. 'Ben sürücüyüm' diye farklı bir kişi ortaya çıktı diye konuştu.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ÜMRANİYE'DE SOKAKTA KAYAN İŞ MAKİNESİ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
ÜMRANİYE'DE SOKAKTA KAYAN İŞ MAKİNESİ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
ÜMRANİYE'DE SOKAKTA KAYAN İŞ MAKİNESİ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
ÜMRANİYE'DE SOKAKTA KAYAN İŞ MAKİNESİ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE SOKAKTA KAYAN İŞ MAKİNESİ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE SOKAKTA KAYAN İŞ MAKİNESİ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika
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