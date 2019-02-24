Ümraniye'de Sosyal Tesiste Yangın
1 saat önce
Ümraniye Tantavi Sosyal Tesisleri'nde meydana gelen yangın, hasara neden oldu.
Ümraniye
Tantavi Sosyal Tesisleri'nde meydana gelen yangın, hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Tantavi Mahallesi Karayusuf Sokak'taki Tantavi Sosyal Tesisleri'nde, şömineden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Tesiste bulunan müşterileri ve personeli tahliye eden görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:01 Kaynak: AA
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