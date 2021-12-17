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Ümraniye'de stokçulara yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Ümraniye'de stokçulara yönelik denetim yapıldı

17.12.2021 16:40
Ümraniye'de stokçulara yönelik denetim yapıldı

Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki denetimlerini sıkılaştırdı.

Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, marketleri ve toptancıları denetleyerek; satıştan kaçınan ve depolarda ürün stoğu yapan fırsatçılara imkan vermemek için denetimlerini arttırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Önüne gelen zam üstüne zam yapıyor. Bu stokçulara ve zam fırsatçılarına gereken cevabı vereceğiz. Belediye Başkanları Zabıta Müdürlüklerini harekete geçirmeli ve denetimler artırılmalı" sözlerinin ardından Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın talimatıyla ekipler harekete geçti.

TÜM ÜRÜNLER A'DAN Z'YE DENETLENİYOR, FİYATLAR KARŞILAŞTIRILIYOR

Denetimlerde ekipler, ürünlere gelişi güzel fiyat verilip verilmediğini denetledi. Tüm ürünleri A'dan Z'ye inceleyen ekipler, aldıkları ürünleri marketin kasasına götürerek fiyat karşılaştırması yaptı. Yapılan denetimlerde stokçuluk ve fiyatlarda fırsatçılık yapanlar hakkında tespit tutanak evrakı düzenlenerek Tüketici İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Ayrıca ürün stoğunun önüne geçilmesi için depolarda da denetim yapıldı.


Ümraniye'de stokçulara yönelik denetim yapıldı
Ümraniye'de stokçulara yönelik denetim yapıldı
Ümraniye'de stokçulara yönelik denetim yapıldı
Ümraniye'de stokçulara yönelik denetim yapıldı

Zabıta Müdürlüğü, cumhurbaşkanı, Ümraniye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de stokçulara yönelik denetim yapıldı - Son Dakika


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