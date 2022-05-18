İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ŞÜPHELİ ÇANTADAN ÇIKAN 10 BİN DOLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ŞÜPHELİ ÇANTADAN ÇIKAN 10 BİN DOLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

18.05.2022 02:17

ÜMRANİYE Belediyesi'nin önündeki parkta bulunan ve şüpheli olduğu gerekçesi ile polise haber verilen çantadan 10 bin dolar çıktı.

ÜMRANİYE Belediyesi'nin önündeki parkta bulunan ve şüpheli olduğu gerekçesi ile polise haber verilen çantadan 10 bin dolar çıktı. İçindeki paralarla ile birlikte çantası teslim edilen Erkan Mehmet Sipahier, "Bugün ben sayısal lotoyu tutturmuş gibi oldum. İşte o kadar büyük bir rakam da olmasa da en azından alın terimin hakkını kaybetmemiş oldum" dedi.

Olay, saat 21.50 sıralarında Ümraniye Belediye binası önündeki parkta meydana geldi. Parkta bulunan çanta, vatandaşlar tarafından içerisinde bomba olma şüphesi ile polise bildirildi. İhbarın olduğu yere gelen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, çantanın çevresinde önlem alarak inceleme yaptı. Araştırma yapan ekipler, çantanın unutulduğunu belirleyerek içerisini kontrol etti. Yapılan incelemede çantanın içerisinden 10 bin 200 dolar ile pasaport ve kişisel eşyalar çıktı. Pasaportundan kimliği tespit edilen Erkan Mehmet Sipahier telefonla aranarak Atakent Polis Merkezi'ne çağrıldı. Çantasındaki kişisel eşyaları ve dolarları eksiksiz bir şekilde teslim aldı. Sipahier sevincini, "Bugün sayısal loto tutturmuş gibiyim" diyerek dile getirdi. Karakoldaki işlemlerin bitmesinin ardından çantasını alarak ayrıldı.

"ONLAR BİZİM DEVLETİMİZİN MELEKLERİ"

Uzun yıllardır Gine'de yaşadığını belirten çantanın sahibi Erkan Mehmet Sipahier, "Afrika Gine'de yaşadığım zaman kazandığım parayı tabii ki dolayısıyla dolar yapıyorum. ve bu akşam benim kolluk kuvvetlerimden Allah razı olsun. Çünkü bana yardımcı oldular. Bugün hiç kimse yardımcı olmayabilirdi ama onlar Allah razı olsun çantamı almışlar, bulmuşlar, araştırmışlar ve telefon ettiler. Bugün ben sayısal lotoyu tutturmuş gibi oldum. İşte o kadar büyük bir akam olmasa da en azından alın terimin hakkını kaybetmemiş oldum. Düşürmüştüm çantamı ama Allah razı olsun getirdiler. İnsanların kalbi temiz. Bu insanları gerçekten insan olarak anarken kalbim pır pır ediyor. Onlar bizim devletimizin melekleri. Allah razı olsun onlardan. İnşallah onları Allah başımızdan eksik etmesin?? İfadelerini kullandı.

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ŞÜPHELİ ÇANTADAN ÇIKAN 10 BİN DOLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ŞÜPHELİ ÇANTADAN ÇIKAN 10 BİN DOLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ŞÜPHELİ ÇANTADAN ÇIKAN 10 BİN DOLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ŞÜPHELİ ÇANTADAN ÇIKAN 10 BİN DOLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

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Kaynak: DHA

Ümraniye, Polis, Mevla, dolar, Güncel, Son Dakika

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