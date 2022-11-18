Şüpheli şahısların aracını durduran polis ekipleri, kaçmalarına engel olamadı!

Ümraniye'de İnkılap Mahallesi'nde 17 Kasım Perşembe günü 22.45 sıralarında yaşandı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, Yasin G. isimli şahsın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi edinilmesi üzerine şahsın bulunduğu otomobil takibe alındı. Yasin G.ile F.M. isimli iki şüphelinin bulunduğu otomobil 3 polis otosu tarafından çevresi kapatılarak durduruldu.

ŞÜPHELİLERİN ETRAFI KAPATILDI

Yasin G.ile F.M. isimli iki şüphelinin bulunduğu otomobil 3 polis otosu tarafından çevresi kapatılarak durduruldu. Polislerin yanlarına geldiklerini gören şahıslar otomobilin kapılarını içeriden kilitleyerek teslim olmadı. Polisin uyarı amacıyla 2 el ataş açmasına rağmen şahıslar polis otolarına çarparak olay yerinden kaçtı. Polisin yaptığı çalışmalarda, şahısların kaçtığı aracın kiralık olduğu belirlendi.

METAMFETAMİN BULUNDU

Kiralama şirketinden alınan konum bilgisine göre otomobilin Ümraniyespor stadı arkasında olduğu bilgisi edinildi. Adrese giden polis, otomobili terk edilmiş vaziyette buldu. Otomobil içerisinde yapılan incelemelerde 8 adet alüminyum folyo içerisine sarılı metamfetamin maddesi ve kırıntıları görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevresinde incelemelerde bulundu.

ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Şahısların yakalanmasına yönelik polisin çalışması sürüyor. Şahısların kaçış anı ise kameralara yansıdı. Çevresi 3 adet polis otosuyla çevrilen otomobilin polis otolarına çarparak kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde polisler, durdurdukları aracın içerisindekileri uyarmak için ateş açıyor. Şahıslar uyarı ateşine rağmen polis otolarına çarparak kaçıyor.