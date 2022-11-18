Şüpheli şahısların aracını durduran polis ekipleri, kaçmalarına engel olamadı! - Son Dakika
Üye Girişi

Şüpheli şahısların aracını durduran polis ekipleri, kaçmalarına engel olamadı!

18.11.2022 11:45

Ümraniye'de Yasin G. isimli şahsın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi alınması üzerine şahsın bulunduğu otomobil takibe alındı. Otomobil 3 polis otosu tarafından çevresi kapatılarak durduruldu. Polislerin yanlarına geldiklerini gören şahıslar otomobilin kapılarını içeriden kilitleyerek teslim olmadı. Polisin uyarı amacıyla 2 el ataş açmasına rağmen şahıslar polis otolarına çarparak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Ümraniye'de İnkılap Mahallesi'nde 17 Kasım Perşembe günü 22.45 sıralarında yaşandı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, Yasin G. isimli şahsın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi edinilmesi üzerine şahsın bulunduğu otomobil takibe alındı. Yasin G.ile F.M. isimli iki şüphelinin bulunduğu otomobil 3 polis otosu tarafından çevresi kapatılarak durduruldu.

ŞÜPHELİLERİN ETRAFI KAPATILDI

Yasin G.ile F.M. isimli iki şüphelinin bulunduğu otomobil 3 polis otosu tarafından çevresi kapatılarak durduruldu. Polislerin yanlarına geldiklerini gören şahıslar otomobilin kapılarını içeriden kilitleyerek teslim olmadı. Polisin uyarı amacıyla 2 el ataş açmasına rağmen şahıslar polis otolarına çarparak olay yerinden kaçtı. Polisin yaptığı çalışmalarda, şahısların kaçtığı aracın kiralık olduğu belirlendi.

Şüpheli şahısların polis otolarına çarparak kaçtığı anlar kamerada

METAMFETAMİN BULUNDU

Kiralama şirketinden alınan konum bilgisine göre otomobilin Ümraniyespor stadı arkasında olduğu bilgisi edinildi. Adrese giden polis, otomobili terk edilmiş vaziyette buldu. Otomobil içerisinde yapılan incelemelerde 8 adet alüminyum folyo içerisine sarılı metamfetamin maddesi ve kırıntıları görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Şüpheli şahısların polis otolarına çarparak kaçtığı anlar kamerada

ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Şahısların yakalanmasına yönelik polisin çalışması sürüyor. Şahısların kaçış anı ise kameralara yansıdı. Çevresi 3 adet polis otosuyla çevrilen otomobilin polis otolarına çarparak kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde polisler, durdurdukları aracın içerisindekileri uyarmak için ateş açıyor. Şahıslar uyarı ateşine rağmen polis otolarına çarparak kaçıyor.

Şüpheli şahısların polis otolarına çarparak kaçtığı anlar kamerada
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Ümraniye'de caddeye bırakılan şüpheli çantaya polisin müdahale tarzı şaşkınlık yarattı Ümraniye'de caddeye bırakılan şüpheli çantaya polisin müdahale tarzı şaşkınlık yarattı Ümraniye'de park halindeki otomobilin çalınma anı kameralara yansıdı Ümraniye'de park halindeki otomobilin çalınma anı kameralara yansıdı

Ümraniye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli şahısların aracını durduran polis ekipleri, kaçmalarına engel olamadı! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:37 64 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar! En büyük şoku MHP ve HDP yaşayacak
12:25 Gösterişli düğünde imam nikahı kıydığı söylenen Nihat Hatipoğlu konuştu
12:20 Ankara'daki mezarda cesedi hiç bozulmayan kadının sırrı! Nihat Hatipoğlu sesi titreyerek anlattı
11:53 Hindistan'da yeni doğan bebeğin karnını açan doktorlar, gördüklerine inanamadı
11:52 Batı'nın gerçek yüzü ortaya çıktı! İran'a ambargo uygulayan ABD, Tahran'a İHA parçaları temin ediyor
11:49 Acun Ilıcalı kızı Melisa ile poz verdi, Şeyma Subaşı ağladığı anları takipçileriyle paylaştı
11:30 Köpeğe tecavüz eden şahıstan kan donduran savunma: Eşimle uzun süredir ilişkiye girmiyordum, şeytana uydum
11:27 Çin'de 288 saattir durmadan dönen koyunların sağlık kontrolü sonuçları çıktı! Kafalar daha çok karıştı
11:10 Galatasaray'dan tarihi transfer hamlesi! 3 milli yıldızla aynı anda anlaşacaklar
11:06 Korona kabusu son bulmuyor! Vaka sayısının son 24 saatte 9 binin üzerine çıktığı şehirde geçici hastane kuruluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2022 13:00:30. #1.11#
SON DAKİKA: Şüpheli şahısların aracını durduran polis ekipleri, kaçmalarına engel olamadı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement