ÜMRANİYE'DE SÜRÜCÜ KURSU MİNİBÜSÜ YANDI - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE SÜRÜCÜ KURSU MİNİBÜSÜ YANDI
6 saat önce
İstanbul DHAÜMRANİYE'de park halindeki sürücü kursu minibüsü yandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:14 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
ÜMRANİYE'de park halindeki sürücü kursu minibüsü yandı.
Ümraniye İstiklal Mahallesi Gelibolu Caddesi'nde park halindeki minibüs henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü kursuna ait minibüs bir anda alevler içinde kaldı. Mahallede panik yaşanırken yangını itfaiye kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale geldi.
Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan minibüs
-İtfaiyenin müdahalesi
-Yanan minibüs
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