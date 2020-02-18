ÜMRANİYE'DE SÜRÜCÜ KURSU MİNİBÜSÜ YANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE SÜRÜCÜ KURSU MİNİBÜSÜ YANDI - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE SÜRÜCÜ KURSU MİNİBÜSÜ YANDI

6 saat önce

İstanbul DHAÜMRANİYE'de park halindeki sürücü kursu minibüsü yandı.

ÜMRANİYE'DE SÜRÜCÜ KURSU MİNİBÜSÜ YANDI, System.String[]

İstanbul DHA

ÜMRANİYE'de park halindeki sürücü kursu minibüsü yandı.

Ümraniye İstiklal Mahallesi Gelibolu Caddesi'nde park halindeki minibüs henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü kursuna ait minibüs bir anda alevler içinde kaldı. Mahallede panik yaşanırken yangını itfaiye kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan minibüs

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yanan minibüs


Ümraniye, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:14 Kaynak: DHA
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