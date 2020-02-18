Ümraniye'de sürücü kursu minibüsü yandı - Son Dakika

ÜMRANİYE'de park halindeki sürücü kursu minibüsü yandı.

Ümraniye İstiklal Mahallesi Gelibolu Caddesi'nde park halindeki minibüs henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü kursuna ait minibüs bir anda alevler içinde kaldı. Mahallede panik yaşanırken yangını itfaiye kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale geldi.