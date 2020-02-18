Ümraniye'de sürücü kursu minibüsü yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'de sürücü kursu minibüsü yandı - Son Dakika

Ümraniye'de sürücü kursu minibüsü yandı

7 saat önce

ÜMRANİYE'de park halindeki bir sürücü kursuna ait midibüs alev alev yandı.

Ümraniye'de sürücü kursu minibüsü yandı, System.String[]
ÜMRANİYE'de park halindeki bir sürücü kursuna ait midibüs alev alev yandı. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, midibüs kullanılamaz hale geldi.

İstiklal Mahallesi Gelibolu Caddesi üzerinde park halindeki bir sürücü kursuna ait midibüsten, saat 11.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar itfiaye ve polis ekiplerine haber verdi. Midibüsün yanında araçlarını daha uzağa çekti. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak itfaiye ekiplerinin gelmesi beklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken midibüs kullanılamaz hale geldi.

Bazı görgü  tanıkları "Alevler yükselmeye başladı bir anda.Yanındaki arabaları  çektik,itfaiye ekipleri yangını söndürdü" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor


- İstanbul
İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtfaiye canla başla müdahale ederken, vatandaşlar film izler gibi izledi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, darbeci Hafter'e bağlı milislerin "Türk gemisini vurduk" iddiasını yalanladı AK Partili Bülent Turan, gezi davasındaki beraat kararlarını değerlendirdi Son dakika: Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:28:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümraniye'de sürücü kursu minibüsü yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]