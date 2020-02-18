Ümraniye'de sürücü kursu minibüsü yandı - Son Dakika

Ümraniye'de sürücü kursu minibüsü yandı
7 saat önce
İstanbul DHAÜMRANİYE'de park halindeki sürücü kursu minibüsü yandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:05 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
ÜMRANİYE'de park halindeki sürücü kursu minibüsü yandı.
Ümraniye İstiklal Mahallesi Gelibolu Caddesi'nde park halindeki minibüs henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü kursuna ait minibüs bir anda alevler içinde kaldı. Mahallede panik yaşanırken yangını itfaiye kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale geldi.
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