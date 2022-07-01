Ümraniye'de taksi durağını birbirine kattı: Çay döktü, kafa attı - Son Dakika
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Ümraniye'de taksi durağını birbirine kattı: Çay döktü, kafa attı

01.07.2022 15:12
Ümraniye'de taksi durağını birbirine kattı: Çay döktü, kafa attı

Ümraniye'de bulunan bir terminaldeki taksi durağına gelen kadın şahıs, taksi olmadığı gerekçesiyle durak çalışanlarına saldırdı.

Ümraniye'de bulunan bir terminaldeki taksi durağına gelen kadın şahıs, taksi olmadığı gerekçesiyle durak çalışanlarına saldırdı. Yaşanan olayda kadının, durak çalışanı şoföre sıcak çay dökerek kafa attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Ümraniye'de bulunan bir otobüs terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir dışından İstanbul'a gelen kadın şahıs, terminal içerisinde bulunan taksi durağına gelerek taksiye binmek istedi. O esnada durakta taksi bulunmadığı cevabını alan kadın, durak personeline saldırmaya başladı. Elindeki sıcak çayı taksi sürücüsünün üzerine döken kadın şahıs, ardından bir başka durak personeline ise kafa attı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan kadın şahsın geldiği otobüs içerisindeki yolcularla da kavga ettiği iddia edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de taksi durağını birbirine kattı: Çay döktü, kafa attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de taksi durağını birbirine kattı: Çay döktü, kafa attı - Son Dakika
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