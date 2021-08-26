ÜMRANİYE'DE TAKSİCİNİN AĞIR YARALANDIĞI FECİ KAZA KAMERADA - Son Dakika

ÜMRANİYE'de cadde üzerinde hızla giden otomobil taksiye çarptı. Taksi şoförü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaza anları kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 23.30 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü o sırada sokak içerisinde caddeye giren taksiye çarptı. Taksi, çarpmanın etkisiyle savruldu. Taksi sürücüsü cadde üzerinde park halinde olan başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada ağır yaralanan taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.