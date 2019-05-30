Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de "Tarihimizi Keşfedelim" projesi hayata geçirildi.
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Ümraniye'de "Tarihimizi Keşfedelim" projesi hayata geçirildi.

46 dakika önce

Lise Öğrencilerinden oluşan gruplar, her gün tarihi ve turistik mekânları gezme fırsatı buluyor.

Ümraniye'de

Yaşadıkları şehrin tarihi yerlerini kitaplarda gören ve okuyan öğrenciler, Ümraniye Belediyesi tarafından başlatılan "Tarihimizi Keşfedelim" projesi ile Sultan Ahmet Meydanı, Yere Batan Sarnıcı ve Türk İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret ederek hem tarihi öğreniyorlar hem de güzel bir gün geçiriyorlar. Tarihine sahip çıkan bireylerin yetiştirilmesi amacıyla başlatılan projede her gün 50 öğrenci bilinçlendiriliyor.

Tarihsel ve kültürel gezilere katılan öğrenciler, Ümraniye Belediyesi tarafından başlatılan "Tarihimizi Keşfedelim" projesi ile kitaplarda gördüklerini şimdi yerinde uzman öğretmeler ve rehberler sayesinde inceleme görme fırsatı yakaladıklarını ifade ederek teşekkür ettiler.

Öte yandan gezilerde yer alan öğrenciler, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:42 Kaynak: Bültenler
Ümraniye, Güncel
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