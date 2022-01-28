Üye Girişi
Ümraniye'de tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı - Son Dakika

Ümraniye'de tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

28.01.2022 10:18
Ümraniye'de tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

Ümraniye'de 3 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Ümraniye'de 3 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Arkadaşlar arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi, 1 kişi bacağından vuruldu. Olay yerinden kaçmaya çalışan 2 şüpheli, trafik polislerinin dikkatinden kaçmayarak yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli şahısların gözaltına alındığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Ümraniye'de bulunan boş bir arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye 3 arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Arkadaşlar arasında yumruk ve tekmelerin konuştuğu arbedede 2 arkadaş diğer kişiye kurşun yağdırdı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli şahıslar, trafik polis ekiplerinin denetimine takıldı. Üzerleri aranan şahıslarda silah çıkınca devriye polis ekiplerine haber verildi. 2 şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri ise balkon ve pencerelere akın etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan trafik polislerinin dikkatinden kaçmayan şüpheli şahısların gözaltına alınışı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Silah seslerini duyup balkona çıktık"

O anları anlatan mahalle sakinlerinden Mehmet Kaya, "Gece 23.30 sıralarıydı, evde televizyon izliyorduk. Silah sesi duyup balkona çıktık. Polis ekipleri geldi. Duyduğumuz kadarıyla 3 arkadaş arasında kavga çıkmış. Birini bacağından vurmuşlar. Sağlık ekipleri yaralıyı götürdü. Polis ekipleri diğer 2 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürmüş. Olayı bu şekilde duyduk."

dedi. - İSTANBUL

Ümraniye'de tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı
Ümraniye'de tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı
Ümraniye'de tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

YORUMLAR
500

Ümraniye, Silah, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı - Son Dakika


Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı         
10:20
Eşini kaybeden Ece Erken'den duygulandıran poz: Birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaştı! Eşini kaybeden Ece Erken'den duygulandıran poz: Birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaştı!         
10:15
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Cinayetten önce arka kapıdaki 3 kişi kimdi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni ipuçları Cinayetten önce arka kapıdaki 3 kişi kimdi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni ipuçları         
09:10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01

Son Dakika Haberleri
10:19 Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı
10:18 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri
10:14 Eşini kaybeden Ece Erken'den duygulandıran poz: Birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaştı!
10:12 Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim!
10:03 İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar
10:00 Mahkum'da neler oldu? Barış ve Fırat'ı neler bekliyor?
09:37 CHP Genel Başkanı'ndan Millet İttifakı açıklaması: Büyüyebilir, ismi de değişebilir!
09:37 Domino's Türkiye saldırıya uğradı: Kişisel veriler çalındı
09:10 Cinayetten önce arka kapıdaki 3 kişi kimdi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni ipuçları
09:18 Şifreli uyuşturucu kaçakçılığı! Metamfetamine "Metin abi", bonzaiye "Kübra" diyorlarmış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 10:31:54. #1.13#
SON DAKİKA: Ümraniye'de tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement