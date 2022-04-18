Ümraniye'de tartıştığı babasını öldüren kadına 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Ümraniye'de tartıştığı babasını öldüren kadına 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

18.04.2022 17:38
Ümraniye'de tartıştığı babasını öldüren kadına 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Ümraniye'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Cansel Dilara Kınalı, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ümraniye'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Cansel Dilara Kınalı, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya, tutuklu sanık Cansel Dilara Kınalı katıldı. Duruşmada, maktul Mustafa Emre Kınalı'nın ablası Fatma Seyhan Çelebi ile taraf avukatları katıldı.

Savunması alınan sanık, öldürme kastının asla bulunmadığını, annesi ile babasının olaydan 1,5 yıl önce ayrıldıklarını, yaklaşık bir aydır babasının kendilerinde kaldığını, olay gecesi uyuşturucu madde kullandıktan sonra eve geldiğini, babasının da alkollü bir şekilde evde olduğunu, gözükmemek için doğru odasına geçtiğini fakat babasının peşinden geldiğini anlattı.

Odasının kapısını kapatmasına rağmen babasının kapıyı zorlayarak küfür ettiğini söyleyen Kınalı, "Salona doğru kaçtım, babam peşimden geldi. Annem de bizi ayırmak için araya girdi. Babam anneme saldırmaya başlayınca mutfaktan bıçağı aldım. Bıçağı rastgele salladım. Öldürme amaçlı yapmadım. Zaten öldüğüne de inanamadım." dedi.

Duruşmada müşteki olarak dinlenen Fatma Seyhan Çelebi ise yeğeninden şikayetçi olmadığını ve duruşmaya katılma talebinin bulunmadığını söyledi.

Tanık olarak dinlenen sanığın annesi Betül Yıldırım ise maktulle 1,5 yıl önce boşandıklarını, küçük yaştaki çocuğunun velayetinin babasında olduğunu, olay günü maktulün çok sarhoş olduğunu, sanığın eve gelir gelmez odasına geçtiğini, maktulün de peşinden giderek küfür etmeye başladığını ifade etti.

Maktulün kendisine de hakaret ettiğini anlatan Yıldırım, "Ne olduğunu anlamadım. Git bu evden dedim. Dilara, 'gelme üstüme gelme' dedi. Çocuğun üstüne gelince 'git' dedi. Bıçak, kan yoktu, çizikti. Ablasını, ambulansı aradım. Daha önce de beni darbetti, öldürmeye kalktı. Kadın sığınmaevine gitti." şeklinde konuştu.

Mahkemenin kararını açıklamadan önce son sözünü sorduğu sanık, "takdir sizindir" dedi.

Duruşmayı ilk celsede karara bağlayan heyet, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 Aralık 2021'de Ümraniye'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklanan Cansel Dilara Kınalı hakkında, "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı

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Ümraniye'de babasını öldüren genç kız ilk duruşmada 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı Ümraniye'de babasını öldüren genç kız ilk duruşmada 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı Babasını öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanığa 8 yıl 9 ay hapis Babasını öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanığa 8 yıl 9 ay hapis

Uyuşturucu, Ümraniye, Seyhan, Kınalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de tartıştığı babasını öldüren kadına 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de tartıştığı babasını öldüren kadına 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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