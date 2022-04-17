Ümraniye'de bulunan bir zincir marketin önünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, market çalışanı olan bir kişi markette bulunan müşteri ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada, market çalışanı marketin önünde bulunan stanttan aldığı keserle müşteriye saldırmaya çalıştı. Elindeki keseri savurarak müşterinin üzerine yürüyen şahsı, diğer market çalışanları ve çevredeki vatandaşlar güçlükle durdurabildi.
Keserle müşteriye saldırmaya çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası kavga son bulurken, müşteri bir müddet sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Zincir market çalışanı keserle müşteriye saldırdı! Küfürlerin havada uçuştuğu kavga kamerada - Son Dakika