Zincir market çalışanı keserle müşteriye saldırdı! Küfürlerin havada uçuştuğu kavga kamerada - Son Dakika
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Zincir market çalışanı keserle müşteriye saldırdı! Küfürlerin havada uçuştuğu kavga kamerada

17.04.2022 09:42
Zincir market çalışanı keserle müşteriye saldırdı! Küfürlerin havada uçuştuğu kavga kamerada

Ümraniye'de bir zincir market çalışanı, tartıştığı müşteriye keserle saldırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken o anlar kameraya yansıdı.

Ümraniye'de bulunan bir zincir marketin önünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, market çalışanı olan bir kişi markette bulunan müşteri ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

ELİNDEKİ KESERLE MÜŞTERİYE SALDIRDI

Küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada, market çalışanı marketin önünde bulunan stanttan aldığı keserle müşteriye saldırmaya çalıştı. Elindeki keseri savurarak müşterinin üzerine yürüyen şahsı, diğer market çalışanları ve çevredeki vatandaşlar güçlükle durdurabildi.

KESERLİ SALDIRI KAMERADA

Keserle müşteriye saldırmaya çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası kavga son bulurken, müşteri bir müddet sonra gözden kayboldu.

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Ümraniye, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zincir market çalışanı keserle müşteriye saldırdı! Küfürlerin havada uçuştuğu kavga kamerada - Son Dakika


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