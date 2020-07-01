Ümraniye'de temizlik çalışmaları - Son Dakika

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hijyene dikkat çekmek için temizlik görevlileriyle sokakları yıkadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye'nin cadde ve sokaklarında temizlik çalışmaları gündüz olduğu gibi gece de sürerken Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da hem koronavirüs vakalarına dikkat çekmek hem de temizliğin önemini hatırlatmak amacıyla gece yarısı temizlik işçileri ile çalışmalara katıldı.

Esenevler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde çalışma yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmasına katılan Yıldırım, tulum giydikten sonra fırçayla temizlik yaptı. Vatandaşlar, alkışlayarak Başkan Yıldırım'ı destekledi.



Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gecenin bu saatinde Ümraniye caddelerinde temizlik çalışması yapıyoruz, sabunlu suyla caddeleri yıkıyoruz. Biliyorsunuz virüs bitmedi henüz. 'Hijyene dikkat, maskeye dikkat ve mesafeye dikkat' diyoruz. Virüse karşı böyle kendimizi korursak, inşallah eskisinden daha iyi olacağız. Ayrıca Ümraniye halkı da çekirdek kabuğunu, sigara izmaritini çöp kutusuna atarak daha temiz bir Ümraniye'nin var olmasına katkı sağlayacak."

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