İETT otobüsü temizlik işçisine böyle çarptı - Son Dakika
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İETT otobüsü temizlik işçisine böyle çarptı

06.06.2022 12:07

İETT otobüsü temizlik işçisine böyle çarptı Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi ağır yaralandı Ümraniye'de cadde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü o sırada caddede karşıdan karşıya geçmekte olan temizlik işçisine çarptı.

İETT otobüsü temizlik işçisine böyle çarptı

Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi ağır yaralandı

İSTANBUL - Ümraniye'de cadde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü o sırada caddede karşıdan karşıya geçmekte olan temizlik işçisine çarptı. Kazada ağır yaralanan temizlik işçisi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde saat 10.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, cadde de temizlik yapan ve o esnada karşıdan karşıya geçmekte olan temizlik işçisine şiddetli şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle temizlik işçisi 5 metre ileri fırlayarak ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı temizlik işçisine ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından hastaneye sevk etti. Temizlik işçisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anında dükkanında olan esnaf Aziz Çakmak, "Dükkanda otururken ses geldi, gittim baktım. Buraları temizleyen kardeşimiz yerde yatıyor kalp masajı yapıyorlardı. Durumu ağır, trafik polisine sordum o da durumunun ağır olduğunu söyledi. Buraları günlük temizleyen kişi" dedi

İETT otobüsü temizlik işçisine böyle çarptı
İETT otobüsü temizlik işçisine böyle çarptı
İETT otobüsü temizlik işçisine böyle çarptı
İETT otobüsü temizlik işçisine böyle çarptı
İETT otobüsü temizlik işçisine böyle çarptı
İETT otobüsü temizlik işçisine böyle çarptı

YORUMLAR
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Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İETT otobüsü temizlik işçisine böyle çarptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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