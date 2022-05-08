Ümraniye'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Ümraniye'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

08.05.2022 15:53
Ümraniye'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

İstanbul Ümraniye'de meydana gelen kazada ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstanbul Ümraniye'de meydana gelen kazada ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Akdeniz Caddesi'nde ilerleyen 34 NZ 7810 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre yoldaki kasis nedeniyle yavaşlayan araçlara çarpmamak için fren yaparak yanında seyreden 34 DKL 616 plakalı cipe çarptı. Otomobil daha sonra yolu ayıran refüje ve ağaçlara çarparak ters dönerken, sürücüsü araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince sürücü A.C.Ş. sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

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Ümraniye, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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