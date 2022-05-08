Ümraniye'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Ümraniye'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

08.05.2022 16:55
Ümraniye'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

ÜMRANİYE'de, aşırı hızla ilerlerken sürücüsünün önündeki cipe çarpmamak için manevra yapığı otomobil refüje çarparak takla attı.

ÜMRANİYE'de, aşırı hızla ilerlerken sürücüsünün önündeki cipe çarpmamak için manevra yapığı otomobil refüje çarparak takla attı. Sürücü ters dönen otomobilde sıkıştı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Akdeniz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızla ilerlerken sürücüsü Ali Can Şengül'ün önündeki cipe çarpmamak için manevra yaptığı 34 NZ 7810 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarparak takla attı. Şengül, ters dönen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.Kazanın görgü tanıklarından Eymen Erçin, "Araç yukarıdan aşağıya doğru geliyordu. Öndeki araç kasis nedeniyle yavaşlayınca, arkadaki sürücü de çarpmamak için refüje vurarak takla attı. İtfaiye ekipleri yaralıyı çıkardı. Durumu iyiydi" dedi.


Ümraniye'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
Ümraniye'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
Ümraniye'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
Ümraniye'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
Ümraniye'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
Ümraniye'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
Ümraniye'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
Ümraniye'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Otomobil, İtfaiye, Akdeniz, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ümraniye'de ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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