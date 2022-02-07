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ÜMRANİYE'DE TIR'DA 2 BİN 640 ŞİŞE SAHTE İÇKİ YAKALANDI - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE TIR'DA 2 BİN 640 ŞİŞE SAHTE İÇKİ YAKALANDI

07.02.2022 17:40

ÜMRANİYE'de polisin durdurduğu TIR'da 2 bin 640 şişe sahte içki ele geçirdi.

ÜMRANİYE'de polisin durdurduğu TIR'da 2 bin 640 şişe sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Ümraniye'de şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 2 bin 640 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. TIR'daki kolilenmiş içki şişeleri forkliftle araçlarıyla indirildi.

ÜMRANİYE'DE TIR'DA 2 BİN 640 ŞİŞE SAHTE İÇKİ YAKALANDI
ÜMRANİYE'DE TIR'DA 2 BİN 640 ŞİŞE SAHTE İÇKİ YAKALANDI
ÜMRANİYE'DE TIR'DA 2 BİN 640 ŞİŞE SAHTE İÇKİ YAKALANDI

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Kaçakçılık, İstanbul, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE TIR'DA 2 BİN 640 ŞİŞE SAHTE İÇKİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE TIR'DA 2 BİN 640 ŞİŞE SAHTE İÇKİ YAKALANDI - Son Dakika
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