ÜMRANİYE'DE TIR'DA 2 BİN 640 ŞİŞE SAHTE İÇKİ YAKALANDI - Son Dakika

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ÜMRANİYE'de polisin durdurduğu TIR'da 2 bin 640 şişe sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Ümraniye'de şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 2 bin 640 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. TIR'daki kolilenmiş içki şişeleri forkliftle araçlarıyla indirildi.