Ümraniye'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ümraniye'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

28.03.2022 05:11

Ümraniye'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ümraniye'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu İMES Kavşağı mevkisinde seyir halindeki 34 DHJ 651 otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yabancı plakalı bir tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine, kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan ve isimleri öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki yolcuyu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Ümraniye'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Ümraniye'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Ümraniye'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Ümraniye'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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