Ümraniye'de "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık kameraya yansıdı

Ümraniye'de müşteri gibi iş yerlerine giren şüpheliler, "tırnakçılık" yöntemiyle esnafı dolandırdı.

Alınan bilgiye göre, bazı şüpheliler, esnafı dolandırmak için dün sabah Çamlık Mahallesi Şehit Burak Kurtuluş Caddesi'ndeki iş yerlerine girdi.

Alışveriş yapan ve 200 liralık banknotu esnafa veren şüpheliler, ürün almaktan vazgeçtiği bahanesiyle el çabukluğuyla parayı eksiltip fazlasını aldı.

Bazı şüpheliler ise kendilerine yırtık para verildiğini öne sürerek, yenisini isterken "tırnakçılık" yöntemiyle esnafı dolandırdı.

Esnaf tarafından yakalanan bir şüpheli ise polis ekipleri gelmeden kaçarken, caddede bulunan diğer zanlılar da durumun fark edilmesi üzerine bölgeden uzaklaştı.

"Tırnakçılık" anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu arada, şüphelilerin yaptığı dolandırıcılık anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde 200 liralık alışveriş yapan şüphelinin, ürünü almaktan vazgeçtiğini belirterek parasını geri istemesi, iş yeri sahibinden geri aldığı 200 liralık banknotu el çabukluğuyla 10 liralık banknotla değiştirmesi yer alıyor.

Mağdur esnaf Ayşegül Babacan, iş yerine 2 kişinin geldiğini, kendisinden ürün aldıklarını ve 200 lira verdiklerini söyledi.

Şüphelilerin para üstünün yırtık olduğu bahanesiyle yeni para üstü istediklerini anlatan Babacan, 200 lirasının el çabukluğuyla çalındığını kaydetti.