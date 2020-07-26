Ümraniye'de toz ve koku eylemi; asfalt fabrikasının girişini kapattılar - Son Dakika

ÜMRANİYE'de toplanan bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı asfalt fabrikasından mahallelerine toz ve kötü koku geldiği gerekçesiyle eylem yaptı. Çöp konteynerleri ile fabrika girişini kapatan mahalle sakinleri, iş makineleri ve kamyonların fabrikaya girmesine engel oldu.

Hekimbaşı Mahallesi'nde oturan çevre sakinleri, İBB'ye bağlı İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSFALT)'nin fabrikasından toz ve kötü koku geldiğinipencerelerini açamadıklarını, sokağa çıkamadıklarını belirterek, fabrika girişini çöp konteynerleriyle kapatarak araç ve kamyonların geçişine izin vermedi. Fabrikadan çıkan toz nedeniyle çocuklarının hasta olduğunu, nefes alamaz hale geldiklerini, ev ve araçlarının tozdan görünmez durumda olduğunu söyleyen çevre sakinleri sorunun çözümünü istedi.

"ÇOCUKLARIMIZI DIŞARI ÇIKARAMIYORUZ"

Fabrika arkasında evininin olduğunu söyleyen Hatice Sezer , "Bu güne kadar müracaat etmediğimiz yer kalmadı. Felaket derecede toz, çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Camları yıkıyoruz, 1 saat geçmeden yine aynı toza bulanıyor. Bu sıcakta ne yapabiliriz ki, koronavirüs var bir yere gidemiyoruz. Çocuklarımız hasta oluyor. Astım, bronşit... Burası büyükşehir belediyesine bağlı asfalt fabrikası " diye konuştu.

"AĞAÇLARIN RENGİ BİLE DEĞİŞTİ"

Astım hastası olduğunu söyleyen İbrahim Öztürk de, "Yıllardır bu soru devam ediyor. Büyükşehir'e gittik, gitmediğimiz bir yer kalmadı. Ama sorunumuzu kimse bir çözüm bulmadı. Ayağımız parkelere yapışıyor. Dışarı çıkamıyoruz. Kötü koku ve toz öksürtüyor. Bu bizim yıllardır kabusumuz oldu" diye konuştu. Başka bir mahalleli ise "Ağaçların rengi bile değişti. Evin içleri her taraf toz, kum. Camları açamıyoruz, evde hapis kalıyoruz " şeklinde konuştu. Polis ve mahalle muhtarının fabrikadaki yetkililerle görüşülmesinin ardından eylem sona erdi.

- İstanbul