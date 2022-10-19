ÜMRANİYE'DE TRAFİK KAZASI 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika
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ÜMRANİYE'DE TRAFİK KAZASI 1 ÖLÜ 2 YARALI

19.10.2022 05:25

ÜMRANİYE'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü iki kişi yaralandı.

ÜMRANİYE'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü iki kişi yaralandı. Kazaya neden olan kamyonetin sürücüsü, yaralı arkadaşını da olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Kaza saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Çamlıca Bağlantısı, Çamlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti yönünde ilerleyen 16 TAY 20 plakalı kamyonetin sürücüsü, Mahsun D.'nin kullandığı 34 FPD 517 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç takla atarak bariyerlere çarptı. Kamyonet ise bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan iki kişi araçlardan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Aracın içerisinde sıkışan Mahsun D., itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Mahsun D. hayatını kaybetti.

KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazaya neden olan kamyonetin sürücüsü, yanında bulunan yaralı arkadaşını da olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle, Çamlıca Bağlantı yolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.

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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE TRAFİK KAZASI 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE TRAFİK KAZASI 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika
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