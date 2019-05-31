Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Ümraniye'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

1 saat önce

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemeye göre 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Ümraniye'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı, System.String[]
Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemeye göre 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık sapağında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine seyreden 34 HG 6215 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan 16 NK 308 plakalı özel bir firmaya ait şehirler arası yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Şenol Doğan (45) hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 8 yolcu ise yaralandı.
Yaralılar, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:45 Kaynak: AA
TEM Otoyolu, Ümraniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Minibüsteki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı The Taste yarışması, kazada hayatını kaybeden Asaf Saner'i unutmadı Son dakika! Malatya'da F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı, pilotlar uçaktan atlayarak kurtuldu İstanbul'daki ünlü restoranda garson tuzağı! Genç kızı eski patronu yakalattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 10:01:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]