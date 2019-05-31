Ümraniye'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı (3)
18 dakika önce
Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemeye göre 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.
Ümraniye
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:09 Kaynak: AA
'de meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemeye göre 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM
Kuzey Marmara
Otoyolu Çamlık
sapağında, Yavuz Sultan Selim
Köprüsü istikametine seyreden 34 HG 6215 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan 16 NK 308 plakalı özel bir firmaya ait şehirler arası yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Şenol Doğan (45) hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 8 yolcu ise yaralandı.
Yaralılar, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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