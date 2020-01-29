Ümraniye'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Ümraniye'de takla atan otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre Üsküdar istikametine seyir halinde olan Salih D. idaresindeki 34 GE 8852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücüyle otomobildeki Hakan D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.

Kaza yapan araç, çekiciyle yoldan kaldırıldı.