Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de trafik kazası
Son Dakika Güncel Haber

Ümraniye'de trafik kazası

1 saat önce

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Necip Fazıl Bulvarı üzerinde hareket eden Ferhatpaşa- Çamlıca Güzergahı'nda çalışan 34 SNV 48 plakalı özel halk otobüsüne, Bayrak Caddesi'ne dönüş yapmak istediği sırada 34 NJP 16 plakalı vinç yüklü kamyon çarptı.

Halk otobüsü, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazada, otobüsteki 8 yolcu ile kamyon şoförü yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yoğun trafik oluştu.

Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması çalışmaları sürüyor.

Ümraniye'de trafik kazası

Ümraniye, Çamlıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beğendiği aracı kontrol eden vatandaş, bir anda yola savruldu
Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı Ümraniye Dudullu'da bir kamyon, özel halk otobüsüne çarptı. Kazada yaralananların olduğu belirtildi. Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, İranlı mevkidaşıyla bölgesel savunma ve güvenlik konularına ilişkin görüşme yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 13:53:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de trafik kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]