Ümraniye'de trafik kazası

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Necip Fazıl Bulvarı üzerinde hareket eden Ferhatpaşa- Çamlıca Güzergahı'nda çalışan 34 SNV 48 plakalı özel halk otobüsüne, Bayrak Caddesi'ne dönüş yapmak istediği sırada 34 NJP 16 plakalı vinç yüklü kamyon çarptı.
Halk otobüsü, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazada, otobüsteki 8 yolcu ile kamyon şoförü yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yoğun trafik oluştu.
Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması çalışmaları sürüyor.