Ümraniye'de trafik kazası
1 saat önce
Ümraniye Sanayi sitesinde kamyonun çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:50 Kaynak: AA
Ümraniye Sanayi sitesinde kamyonun çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Ümraniye Güven Sanayi Sitesi'nde yürüyen Şeref İsyıl, arkasından gelen kamyonun çarpması sonucu hurda topladığı el arabası ile duvar arasına sıkıştı.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsyıl, müdahaleye karşın kurtarılamadı.
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