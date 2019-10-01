Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de trafik kazası güvenlik kamerasında
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Ümraniye'de trafik kazası güvenlik kamerasında

2 saat önce

Ümraniye Sanayi sitesinde kamyonun çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Ümraniye Sanayi sitesinde kamyonun çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Ümraniye Güven Sanayi Sitesi'nde yürüyen Şeref İsyıl, arkasından gelen kamyonun çarpması sonucu hurda topladığı el arabası ile duvar arasına sıkıştı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsyıl, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Ümraniye'de trafik kazası güvenlik kamerasında

Ümraniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:47 Kaynak: AA
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