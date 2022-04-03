ÜMRANİYE'DE TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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ÜMRANİYE'DE TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

03.04.2022 21:11

ÜMRANİYE Şile Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada, iki sürücü hafif yaralandı.

ÜMRANİYE Şile Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada, iki sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında Şile Otoyolu Ümraniye mevkii Çekmeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LA 9230 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sol şeritteki bariyerlere çarptı. Arkadan gelen 34 BIM 348 plakalı otomobil de duramayarak kaza yapan araca çarpı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, iki sürücü de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüler tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza sebebiyle Şile Otoyolu Ümraniye istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Yaralı sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÜMRANİYE'DE TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI
ÜMRANİYE'DE TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI
ÜMRANİYE'DE TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

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Son dakika: Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı Son dakika: Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı Ümraniye'de Şile otoyolunda kaza: 2 yaralı Ümraniye'de Şile otoyolunda kaza: 2 yaralı

Ümraniye, Otomobil, Kaza, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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