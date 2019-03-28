Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Trafikte Tek Teker Giden Motosikletli Maganda Kamerada

Ümraniye'de Trafikte Tek Teker Giden Motosikletli Maganda Kamerada

48 dakika önce

Ümraniye'de trafikte araçların arasından tek teker giden motosikletli maganda saniye saniye kaydedildi.

Ümraniye'de Trafikte Tek Teker Giden Motosikletli Maganda Kamerada, System.String[]
Ümraniye'de trafikte araçların arasından tek teker giden motosikletli maganda saniye saniye kaydedildi.

Ümraniye Şile yolu üzerinde trafikte seyir halinde giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Otoyolda motosikletli bir maganda tek teker seyretti. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan maganda cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletli maganda tek teker yolda seyir ediyor. Şahıs ardından araçların arasından hızla geçip gözden kayboluyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:56 Kaynak: İHA

Şile, Ümraniye, Güncel
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