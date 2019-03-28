Ümraniye'de Trafikte Tek Teker Giden Motosikletli Maganda Kamerada
48 dakika önce
Ümraniye'de trafikte araçların arasından tek teker giden motosikletli maganda saniye saniye kaydedildi.
Ümraniye'de trafikte araçların arasından tek teker giden motosikletli maganda saniye saniye kaydedildi.
Ümraniye Şile yolu üzerinde trafikte seyir halinde giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Otoyolda motosikletli bir maganda tek teker seyretti. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan maganda cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletli maganda tek teker yolda seyir ediyor. Şahıs ardından araçların arasından hızla geçip gözden kayboluyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:56 Kaynak: İHA
Kimliğine 40 Yıl Sonra Kavuşan Kadın, Dünyaevine Girdi!
CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş: Lüks Araçlara Binmeyeceğim
Kısa Mesafe Pazarlığı Yapan Taksicilere Rekor Ceza Kesildi
Sultangazi'de Pazar Ortasında Otomobil Engeli