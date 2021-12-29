Ümraniye'de tünelde drift yapan maganda kamerada - Son Dakika

Ümraniye'de tünelde drift yapan maganda kamerada

Ümraniye'de tünelde drift yapan sürücüye 6 bin 700 TL ceza

İSTANBUL - Ümraniye'de polis ekipleri, trafiğe açık tünel içerisinde drift yapan sürücü diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, trafikte sürücülere zor anlar yaşatan trafik magandasını yakalayarak 6 bin 700 TL cezai işlem uyguladı. Şahsın ehliyeti de daimi olarak iptal edildi. Trafik magandasının tünelde drift yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğine Fatih Sultan Mehmet Caddesi Köprü içi üzerinde bir sürücünün tünelde işlek trafikte drift yaptığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tünelde drift görüntüleriyle ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda drift yapan 34 ELV 350 plakalı araç sürücüsü A.A. yakalandı. Sürücü A.A'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesine istinaden 6 bin 700 TL trafik idari para cezası uygulandı. Sürücünün daha öncesinden bu kanun maddesinden cezai işlemi olduğu için ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Sürücü A.A'ya "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.