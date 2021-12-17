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Ümraniye'de Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı - Son Dakika

Ümraniye'de Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı

17.12.2021 19:14

Ümraniye'de Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: "Balkanların bizim için çok büyük bir önemi var" Ümraniye'de, Uluslararası Balkan Sempozyumu yoğun katılımla başladı.

Ümraniye'de Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: "Balkanların bizim için çok büyük bir önemi var"

İSTANBUL - Ümraniye'de, Uluslararası Balkan Sempozyumu yoğun katılımla başladı. "Barış İçinde Birlikte-Geleceğe" temasıyla gerçekleştirilen ve 3 gün boyunca sürecek sempozyumun açılış konuşmasını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptı. Başkan Yıldırım, "

Ümraniye Belediyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonrası 'Uluslararası Balkan Sempozyumu' başladı. Program öncesi Uluslararası Göçmenler Günü Sergisi'nin açılışını gerçekleştiren Başkan Yıldırım, kurdele kesimi sonrası sergiyi gezerek eserleri inceledi, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 3 gün boyunca sürecek programın açılış konuşmasını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmaları sonrası sempozyumun ilk gününde Balkan kültür ve tarihine ilişkin olarak Milletvekili Dr. Hüseyin Kansu, Araştırmacı Yazar Davut Nuriler, Araştırmacı Yazar Süleyman Gündüz konuşmalarını gerçekleştirdi.

"Balkanların bizim için çok büyük bir önemi var"

Sempozyum öncesi açıklamalarda bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniyemiz de Balkan sempozyumu adı altında önemli bir etkinlik düzenliyoruz. Biliyorsunuz Balkanların bizim için çok büyük bir önemi var. Türk ve Osmanlı coğrafyası olarak Balkanlar'dan geri çekilmemiz ile birlikte dünyanın düzeni bozuldu. Bu sebeple balkanları ne kadar anlatsak ne kadar sempozyum yapsak o kadar faydalı hale gelir. Hem gençlerimiz hem de akademisyenlerimiz hem de insanlık bundan istifade eder diye düşünüyorum. Bu vesileyle Ümraniye Belediyesi, TİKA ve İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak bu sempozyumu gerçekleştiren kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ümraniye'de Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı
Ümraniye'de Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı
Ümraniye'de Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı
Ümraniye'de Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İsmet Yıldırım, Sempozyum, Ümraniye, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ümraniye'de Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı - Son Dakika


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