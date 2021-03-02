Ümraniye'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı - Son Dakika

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Ümraniye'de, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, emniyet ekipleri, uyuşturucu madde imal edildiği ve satış yapıldığı belirlenen Hekimbaşı Mahallesi'ndeki bir eve bakın düzenledi.

Evdeki O.İ. adlı şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada yaklaşık 750 gram esrar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.