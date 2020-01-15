Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

ÜMRANİYE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı.

Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
ÜMRANİYE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Ümraniye'de otomobille gezerek uyuşturucu satan şüphelilerin olduğu bilgisini alan polis harekete geçti. Ekipler şüpheli aracı belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.  08 Ocakta tespit edilen araç Topağacı Mahallesi Dereyolu Caddesi'nde durdurulmak istendi. Polisi fark eden şüpheliler kaçmaya çalıştı. Polis şüpheli aracı kovalamaca sonucunda yakaladı. Araçta olan Tayfun Y. (34) ve Mustafa B. (30) yakalanarak gözaltına alındı. Tayfun Y.'nin yapılan üst aramasında 7.48 gram ve 2.51 gram olmak üzere iki parça halinde toplam ağırlığı 9.99 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 1 pompalı tüfek ve 21 fişek ele geçirildi. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


- İstanbul
Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:38 Kaynak: DHA
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