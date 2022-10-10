Ümraniye'de uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Ümraniye'de uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı

10.10.2022 10:33

Ümraniye'de uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı Ümraniye'de polis ekipleri, uyuşturucu satan 5 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Ümraniye'de uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL - Ümraniye'de polis ekipleri, uyuşturucu satan 5 kişiyi kıskıvrak yakaladı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında uyuşturucu satıldığı bilgisini alan polis ekipleri, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ni ablukaya aldı. Polisten kaçmaya çalışan 5 şüpheli, ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı. Filmleri aratmayan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde uyuşturucu tacirleri kaçmaya çalışıyor, polis ekipleri şüpheli şahısları yere yatırarak ters kelepçeleyerek gözaltına alıyor.

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Kaynak: İHA

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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