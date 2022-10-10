Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında uyuşturucu satıldığı bilgisini alan polis ekipleri, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ni ablukaya aldı. Polisten kaçmaya çalışan 5 şüpheli, ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı. Filmleri aratmayan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ümraniye'de uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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